Corea del Sud: migliorano condizioni del leader dell’opposizione Lee

- Lee Jae-myung, leader del principale partito di opposizione della Corea del Sud accoltellato durante un evento pubblico martedì, resta in terapia intensiva, ma le sue condizioni stanno migliorando. Lo riferiscono i media coreani, che citano un aggiornamento fornito da un chirurgo dell’Ospedale universitario nazionale di Seul, dove il politico è attualmente ricoverato. Secondo il medico, a seguito dell’aggressione Lee ha subito una ferita al collo lunga appena 1,4 centimetri, che però ha reciso per il 60 per cento la vena giugulare. A seguito dell’aggressione il politico 59enne ha riportato una forte emorragia, ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico di emergenza durato due ore. (segue) (Git)