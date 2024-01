Corea del Sud: migliorano condizioni del leader dell’opposizione Lee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la polizia della Corea del Sud ha perquisito l'abitazione del responsabile dell’aggressione. Dell’uomo, che dopo aver accoltellato Lee è stato immediatamente immobilizzato e arrestato, al momento è nota solamente l’età, 66 anni, e il fatto che l'abitazione dove vive e un suo ufficio, a sua volta sottoposto a perquisizione, si trovano nella città di Asan. Secondo la polizia coreana, l’uomo ha aggredito Lee con un coltello dalla lama lunga 18 centimetri, acquistato online. In Corea del Sud, frattanto, è polemica per le misure di sicurezza inadeguate. Lee ha perso per un soffio le elezioni presidenziali del 2022, ma il Partito democratico da lui guidato mantiene la maggioranza all’Assemblea nazionale. Il 10 aprile il Paese terrà le elezioni parlamentari. (Git)