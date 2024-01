Ucraina: Stato maggiore, nostri militari tentano di rafforzare "testa di ponte" in regione Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine stanno tentando di espandere e rafforzare la "testa di ponte" nella regione di Kherson. Lo riferisce il profilo Facebook dello Stato maggiore delle Forze armate dell'Ucraina. "Nell'area di responsabilità del sistema di difesa aerea 'Odessa' in direzione di Kherson, le Forze di difesa proseguono le attività volte a espandere la testa di ponte. Nonostante perdite significative, il nemico non smette di tentare di tagliare fuori le nostre unità dalle loro posizioni" si legge in un comunicato lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine. Secondo quanto riferito, negli ultimi giorni le truppe russe hanno effettuato nove assalti in questa direzione senza successo. Lo scorso novembre le Forze di difesa ucraine sono riuscite ad assumere il controllo di una fetta di territorio sulla riva sinistra del fiume Dnepr nella regione di Kherson. (Kiu)