Corea del Nord: intelligence sudcoreana, la figlia di Kim è il suo più probabile successore

- La giovanissima figlia del leader della Corea del Nord Kim Jong-un, Ju-ae, che negli ultimi anni ha spesso accompagnato il padre in eventi ufficiali, è la figura che in futuro più probabilmente ne erediterà il potere. E’ la valutazione formulata dal Servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud (Nis), che nella sua ultima analisi definisce l’unica figlia nota di Kim come “suo successore più probabile”. Nell'analisi, il Nis ha afferma che oltre a Ju-ae, nata nel 2013, Kim ha almeno un altro figlio, di cui però si ignorano l’età e il sesso. "Sulla base di un'analisi completa delle sue attività pubbliche e del livello di rispetto e accoglienza ricevuti fin dalla sua prima apparizione, è la persona più probabile per la successione ", si legge nel rapporto. (segue) (Git)