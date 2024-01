Corea del Nord: intelligence sudcoreana, la figlia di Kim è il suo più probabile successore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nis ha puntualizzato che Kim è "ancora giovane e senza problemi di salute significativi", e che il leader nordcoreano non ha ancora assunto alcuna decisione definitiva in merito alla successione. "Ci sono molte variabili in gioco", afferma il rapporto d’intelligence, che è stato presentato martedì all’ufficio del deputato Youn Kun-young, della commissione Intelligence dell’Assemblea nazionale sudcoreana. L’ultima valutazione del Nis segna un cambiamento rispetto alle precedenti valutazioni dell’agenzia di intelligence, che reputava improbabile un futuro passaggio della leadership a Ju-ae a causa della tradizione patriarcale della leadership nordcoreana. (segue) (Git)