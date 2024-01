Russia: incendio in una sottostazione elettrica a Mosca, tre quartieri senza luce e riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato in una sottostazione elettrica Mosca: tre quartieri della capitale russa sono rimasti senza elettricità e riscaldamento. Lo riferiscono i canali Telegram "Baza" e "Mash", secondo cui i residenti di più di 20 palazzi sono rimasti senza riscaldamento e luce. "Sul posto stanno lavorando diverse squadre di vigili del fuoco. Non è ancora noto cosa abbia provocato l'incendio", riferiscono i due canali Telegram. "Verso le 6 del mattino (le 4 in Italia), ha preso fuoco una sottostazione che fornisce energia elettrica alle abitazioni dei quartieri di Bibirov, Vydradny e Medvedkovo. Non si sa per quanto tempo rimarranno senza luce e parzialmente senza riscaldamento, mentre gli operatori dei servizi pubblici preposti stanno cercando di eliminare l'incidente il prima possibile", riporta il canale Telegram "Mash". (Rum)