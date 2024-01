Egitto: fonti, mediazione tra Hamas e Israele continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste alternativa al percorso negoziale portato avanti dall’Egitto per risolvere la crisi nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito una fonte egiziana di alto livello all’emittente televisiva “Al Qahera News”. "Il ruolo egiziano è indispensabile. In assenza della mediazione dell'Egitto, la gravità della crisi potrebbe intensificarsi e peggiorare oltre le previsioni di tutte le parti", ha detto la fonte. In precedenza, una fonte qatariota rilanciata dai media israeliani aveva riferito che il Cairo avrebbe sospeso la mediazione tra Israele e Hamas dopo l’uccisione del numero due del movimento islamista palestinese, Saleh Al Arouri, in Libano. (Cae)