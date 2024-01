Roma: Salvini, episodio di violenza inaudita alla stazione Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un episodio di violenza inaudita alla stazione Termini di Roma: un 27enne nigeriano, all’improvviso, ha brutalmente attaccato una donna. Risultato: gamba fratturata e momenti di vero terrore. Non contento, l’uomo ha aggredito perfino due poliziotti, spaccando a calci il finestrino della volante e colpendo con pugni, calci e morsi gli agenti. Il mio pensiero va alla vittima dell’aggressione e alle Forze dell’ordine. In Italia non c’è spazio per delinquenti del genere: tolleranza zero!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)