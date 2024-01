Imprese: Atos annuncia trattative esclusive con Airbus per cessione di alcune attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Atos ha annunciato di essere entrato in trattative esclusive con Airbus per la cessione di alcuni dei suoi settori strategici, come quelli riguardanti il big data e la cybersicurezza. La società ha fatto sapere che "l'offerta indicativa" presentata dal consorzio europeo è compresa tra 1,5 a 1,8 miliardi di euro ma al momento le trattative sono ad uno "stadio preliminare". Dal canto suo, Airbus ha spiegato che "non è sicuro che si arriverà ad un accordo o a una transazione". Il quotidiano "Le Monde" ricorda che Atos deve rimborsare o rifinanziare 3,65 miliardi di euro di prestiti e obbligazioni entro il 2025.(Frp)