Usa: governo fa causa al Texas, nuova legge su immigrazione è incostituzionale

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha fatto causa alle autorità del Texas, affermando che la recente legge statale sull’immigrazione è incostituzionale. Il provvedimento firmato il mese scorso dal governatore repubblicano Greg Abbott dovrebbe entrare in vigore dal prossimo marzo, e consentirà alla polizia locale e statale di arrestare e avviare la pratica per il rimpatrio dei migranti che attraversano illegalmente il confine tra Usa e Messico. Nella causa, il dipartimento ha ricordato che in base alla Costituzione spetta al governo federale gestire la politica sull’immigrazione, e non ai singoli Stati. (Was)