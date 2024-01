Giappone: terremoto Ishikawa, corsa contro il tempo per trovare i dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltra 4.600 militari si sono uniti ai soccorritori civili nella penisola di Noto, nella prefettura giapponese di Ishikawa, per tentare di rintracciare le persone ancora disperse dopo il terremoto che ha colpito il Giappone centrale il primo gennaio scorso. Lo riferiscono i media giapponesi, ricordando che si sta ormai chiudendo la “finestra” di 72 ore dopo l’incidente, oltre la quale calano significativamente le probabilità di ritrovare persone ancora in vita. Nel frattempo, la Guardia costiera ha confermato che una persona risulta dispersa in mare a seguito dello tsunami seguito al terremoto. Le autorità del Giappone hanno confermato la morte di 78 persone nella prefettura di Ishikawa, a seguito del devastante terremoto di magnitudo 7,6 che ha colpito lunedì il Giappone centrale. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, e aumenta mentre proseguono le ricerche dei dispersi nei numerosi edifici abbattuti dal sisma. (segue) (Git)