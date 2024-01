Giappone: terremoto Ishikawa, corsa contro il tempo per trovare i dispersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Wajima, una città di circa 30mila abitanti nella penisola di Noto, dove l’intensità della scossa ha superato quella del Grande terremoto di Kobe del 1995, crolli e danni strutturali hanno innescato un vasto incendio nel centro cittadino. Almeno 44 delle vittime sinora accertate hanno perso la vita in questa città. Numerosi crolli sono stati confermati anche a Suzu, una cittadina di circa 14mila abitanti poco distante, dove sono morte almeno 23 persone. Proprio nell’area di Suzu, uno tsunami innescato dal terremoto ha inondato un’area approssimativa di 100 ettari. A Ishikawa, Toyama e Niigata sono state evacuate dopo il sisma 34.300 persone, e in molti restano tuttora nei centri di evacuazione. Decine di migliaia di abitazioni nella prefettura di Ishikawa sono prive di energia elettrica, mentre il governo ha rassicurato in merito alla sicurezza delle centrali nucleari. Il terremoto si è verificato lunedì alle 16:10 (le 8:10 in Italia), e ha investito con particolare violenza la penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa, dove l’intensità della scossa ha raggiunto il livello 7 sulla scala sismica giapponese. La scossa è stata avvertita con forza lungo l’intera costa occidentale del Paese, che affaccia sul Mar del Giappone, e in gran parte del territorio nazionale, inclusa Tokyo. (Git)