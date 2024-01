Giappone: incidente aereo, il velivolo militare non era stato autorizzato a posizionarsi sulla pista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giapponesi proseguono le indagini in merito all’incidente aereo che si è verificato martedì all’aeroporto Haneda di Tokyo, e che ha coinvolto un velivolo della Guardia costiera un aereo di linea della compagnia Japan Airlines (Jal). Stando ai primi rilievi delle autorità giapponesi, il velivolo militare sarebbe entrato nella pista C dell’aeroporto senza averne ricevuto l’autorizzazione, causando lo schianto con l’Airbus della Jal che stava atterrando proprio in quel momento, dopo aver ricevuto il via libera del controllo di volo. I media giapponesi riportano le dichiarazioni rese ai soccorritori dal capitano del velivolo militare subito dopo l’incidente, cui è scampato pur riportando ferite gravi: il militare avrebbe riferito che la parte posteriore dell’aeroplano “è improvvisamente esplosa”: gli inquirenti ritengono che non fosse consapevole dell’impatto con l’aereo di linea, verificatosi quando sull’aeroporto erano già calate le tenebre. I resti del bimotore della Guardia costiera, che è esploso a seguito dell’impatto, sono stati lasciati sul luogo dell’incidente per proseguire gli accertamenti. La chiusura di una delle piste dell’aeroporto Haneda ha portato alla cancellazione di centinaia di voli interni negli ultimi giorni, e le autorità giapponesi hanno ovviato in parte aumentando le corse dei treni veloci Shinkansen. (segue) (Git)