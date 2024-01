Giappone: incidente aereo, il velivolo militare non era stato autorizzato a posizionarsi sulla pista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di sei specialisti in incidenti aerei dell’Ufficio nazionale per la sicurezza dei trasporti sta conducendo una indagine accurata sul luogo del disastro, mentre la polizia metropolitana di Tokyo ha costituito un nucleo investigativo speciale per accertare eventuali responsabilità penali. Secondo le informazioni sinora fornite dai media locali, l’incidente si è verificata attorno alle 17:47 di ieri (le 9:47 in Italia). L’aereo di linea della Jal, proveniente dall’aeroporto New Chitose dell’Hokkaido, nel nord del Giappone, aveva appena toccato terra quando si è scontrato con il bimotore a turboelica della Guardia costiera giapponese a sua volta in fase di rullaggio. Il velivolo di linea, privato della parte frontale del carrello di atterraggio, ha arrestato la sua corsa lasciando sulla pista una scia di fiamme, che ne hanno poi progressivamente divorato la struttura. L’aereo militare, di dimensioni inferiori, è invece esploso al momento dell’impatto. (Git)