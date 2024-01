Ucraina: Giappone trasferirà tecnologie per biocarburanti a sostegno della ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone intende fornire all'Ucraina tecnologie per la produzione di biocarburanti al fine di sostenere gli sforzi di ricostruzione del Paese dell'Europa orientale devastato dalla guerra con la Russia. Lo hanno riferito fonti governative giapponesi citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il piano sarà presentato durante un incontro in programma a Tokyo il prossimo mese tra funzionari dei settori pubblico e privato dei due Paesi, per discutere del supporto alla ripresa dell'Ucraina. Tokyo si aspetta che la tecnologia dei biocarburanti crei una nuova industria in Ucraina, una nazione agricola ricca di risorse che possono essere utilizzate per la sintesi di carburanti alternativi. A differenza degli Stati Uniti e dell'Europa, il Giappone sconta vincoli costituzionali al trasferimento di armi ai Paesi in guerra, e si sta invece concentrando sull’assistenza alla ricostruzione dopo la fine del conflitto. Si prevede che le aziende giapponesi concorderanno la fornitura di tecnologia per la produzione di energia rinnovabile e attrezzature correlate durante la Conferenza Giappone-Ucraina per la promozione della ricostruzione economica, che si terrà il 19 febbraio. I biocarburanti, prodotti dagli scarti di colture e di allevamento, possono essere utilizzati per la generazione di energia e contribuire agli sforzi di decarbonizzazione.(Git)