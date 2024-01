Myanmar: dipartimento di Stato Usa, vicini a popolo birmano nell’anniversario dell’indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha ribadito tramite una nota la vicinanza e l’impegno degli Stati Uniti nei confronti del popolo birmano, in occasione del 76mo anniversario dell'indipendenza del Myanmar che cade oggi, 4 gennaio. “Gli Stati Uniti sostengono da tempo il popolo della Birmania e il suo diritto a tracciare il proprio futuro verso un'unione coesa”, afferma la nota. Il dipartimento di Stato aggiunge che “la campagna di violenze condotta dopo il golpe del febbraio 2021 non ha attenuato il forte impegno del popolo birmano nel riconquistare la prosperità e perseguire gli obiettivi di libertà, pace e giustizia. (…). Siamo solidali con il popolo birmano nella sua determinazione a portare democrazia, autodeterminazione, stabilità e sicurezza nel proprio Paese. Il regime militare deve porre fine alla violenza, rilasciare tutte le persone detenute ingiustamente e arbitrariamente, consentire un accesso umanitario senza ostacoli e riconoscere il desiderio del popolo di tornare sulla via del progresso e della democrazia inclusiva”, conclude la nota. (segue) (Inn)