Myanmar: dipartimento di Stato Usa, vicini a popolo birmano nell’anniversario dell’indipendenza (2)

- Le milizie ribelli birmane hanno sferrato lo scorso ottobre l'Operazione 1027, attaccando simultaneamente diverse postazioni dell'Esercito, della Polizia e di altre forze di sicurezza nello Stato birmano settentrionale di Shan. Gli attacchi si sono poi estesi alle regioni di Mandalay e Sagiang. Il 28 novembre la Tba ha rivendicato la conquista di oltre 220 postazioni del regime. Un'Operazione 1107 e un'Operazione 1111 sono state inoltre lanciate il 7 e l'11 novembre da altre organizzazioni etniche armate nello Stato orientale di Kayah. In Myanmar, infatti, l'etnia birmana (bamar) è maggioritaria (circa due terzi della popolazione), ma sono presenti consistenti gruppi etnici minoritari (tra cui shan e karen) dotati di milizie. Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), aggiornati al 22 novembre, il recente acuirsi del conflitto ha provocato oltre 286 mila sfollati interni, in un Paese che ne aveva già più di due milioni. Nelle ultime settimane i ribelli hanno conquistato un altro valico al confine con la Cina, nonostante l'annuncio di un accordo di cessate il fuoco mediato proprio da Pechino. (segue) (Inn)