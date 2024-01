Myanmar: dipartimento di Stato Usa, vicini a popolo birmano nell’anniversario dell’indipendenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La novità dell'ultima offensiva è data da un livello di coordinamento senza precedenti e dall'uso di droni commerciali per colpire gli obiettivi, come infrastrutture e camion per il trasporto di merci. Notevole anche l'aumento dei fronti, benché non siano ancora coinvolte le grandi città come Yangon, Mandalay o Naypyidaw. Gli scontri si sono intensificati alle frontiere con la Cina e l'India, due Paesi non ostili al governo militare di Naypyidaw, astenutisi entrambi quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il 21 dicembre 2022, ha approvato la sua unica risoluzione sulla situazione birmana: un documento in cui si chiede alla giunta di liberare tutti i prigionieri politici e si sollecita la fine delle violenze. L'offensiva delle milizie etniche del Myanmar contro le forze armate che sostengono il governo militare ha spinto migliaia di persone verso l'India: circa 5.000 sarebbero passate dallo Stato birmano di Chin a quello indiano di Mizoram nelle ultime settimane, e tra loro anche alcune decine di militari. Già dopo il golpe del 2021 altre migliaia di profughi hanno cercato rifugio nel Mizoram (i gruppi etnici chin e mizo, infatti, sono strettamente legati). Il governo indiano non si è espresso ufficialmente dopo il recente afflusso, ma è nota la sua preoccupazione per gli attacchi birmani vicino al confine e per l'immigrazione. (segue) (Inn)