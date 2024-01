Roma: assessora Ambiente, valori qualità dell'aria in miglioramento dopo picco di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "i valori dei Pm10 che in alcune centraline di rilevamento dell'Arpa Lazio avevano raggiunto un picco l'1 gennaio, legato con molta probabilità all'effetto prodotto dai botti e fuochi d'artificio della notte di Capodanno, sono in discesa costante e stanno rientrando nei parametri di legge". Lo afferma in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. "Voglio rassicurare i cittadini sulle raccomandazioni relative alla qualità dell'aria di questi giorni a Roma - spiega -. Basti pensare che i dati di Pm10 registrati l'1 gennaio dalle centraline di Prenestina e Corso Francia sono passati in 24 ore da 76 e 69 mg per metro cubo a rispettivamente 31 e 32, ovvero ampiamente sotto il valore limite giornaliero, lunedì 2 gennaio. Valori, va sottolineato, che stanno scendendo ulteriormente - sottolinea -. I modelli infatti ci segnalano non solo la fine degli effetti della notte di Capodanno, ma che la situazione va normalizzandosi con un netto miglioramento della qualità dell'aria, anche in considerazione delle piogge previste nelle prossime ore sulla Capitale. Non si ravvedono quindi le condizioni per ulteriori restrizioni e limitazioni alla circolazione oltre alle raccomandazioni alla cittadinanza comunicate oggi che fanno parte dell'iter previsto dalla legge in caso di superamento parziale dei limiti", conclude. (Com)