Viabilità: Anas, sulla SS 36 carico disperso, chiusa la carreggiata

- Anas comunica in una nota che sulla strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Milano, in località Giussano (MB), a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che ha perso il suo carico lungo la carreggiata. Il traffico è deviato al chilometro 28,000 lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. (Com)