© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Pavia, a Bagnaria, una donna di 82 anni è uscita fuori strada verosimilmente in seguito a un malore mentre era alla guida. La donna, che è stata soccorsa dai medici del 118 e dagli agenti della Polizia stradale, è stata rinvenuta in arresto cardio circolatorio e dunque trasportata in codice rosso all'ospedale di Varzi. (Rem)