- Ci sono sei cittadini statunitensi che rimangono dispersi, dopo l’attacco sferrato lo scorso ottobre contro Israele dal movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Stiamo continuando a lavorare per localizzarli e riportarli a casa, così come stiamo facendo per tutti gli altri ostaggi”, ha detto. (Was)