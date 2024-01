Usa: Fed prevede nuovi tagli ai tassi di interesse nel 2024, ma situazione è incerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ritiene “probabili” ulteriori tagli ai tassi di interesse nel 2024, anche se il contesto generale rimane profondamente incerto. Stando al verbale della riunione del mese scorso, al termine della quale la Fed ha deciso di mantenere i tassi entro la soglia del 5,25-5,5 per cento, l’istituto si aspetta per ora almeno tre tagli nel corso di quest’anno, da un quarto di punto percentuale ciascuno. “Il percorso che adotteremo dipende tuttavia da come evolverà la situazione”, si legge nel verbale. (Was)