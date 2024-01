Corte conti: Candiani (Lega), apprezzamento per presa di posizione magistratura contabile su Degni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo apprezzamento per la rapidità con cui i massimi organi di governo della Corte dei conti e l'Associazione nazionale magistrati contabili hanno preso in carico la questione Degni. Importante una chiara presa di distanza. Il comportamento scorretto, privo di equilibrio e di imparzialità, dimostrato con le sue affermazioni dal consigliere Degni, non può intaccare la credibilità di un'istituzione importante come la Corte dei conti". Lo dichiara il deputato della Lega, Stefano Candiani. (Rin)