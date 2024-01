© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non penso sia cedere alla campagna della destra per coprire Pozzolo e Delmastro ritenere inopportuna e inaccettabile l'uscita social di Degni. Se ne occuperà la Corte dei conti, nessuna reticenza a dire che è sbagliato, libertà e senso delle istituzioni devono convivere". Lo afferma su X (ex Twitter) il senatore del Partito democratico, Filippo Sensi. (Rin)