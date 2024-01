Ucraina: Casa Bianca, senza accordo al Congresso gli aiuti si fermeranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden sarà costretta a sospendere l’invio di aiuti militari all’Ucraina, se il Congresso non riuscirà a raggiungere un accordo per approvare il pacchetto da 110 miliardi chiesto dalla Casa Bianca per continuare a finanziare l’assistenza a Kiev, a Israele e a Taiwan. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente ha firmato l’ultimo pacchetto di aiuti possibile in base ai fondi che abbiamo a disposizione: ne servono di nuovi”, ha detto. (Was)