Libano: altri tre membri di Hezbollah uccisi negli scontri con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese Hezbollah ha comunicato questa sera la perdita di altri tre suoi membri, portando a cinque il numero di affiliati morti durante gli scontri a fuoco con le forze israeliane lungo il confine meridionale, sempre più instabile. I tre deceduti sono stati identificati come Muhammad Akram Hamad, Abbas Hussein Zaher e Hassan Ali Daqiq. Il "Partito di Dio" ha dichiarato di aver preso di mira un gruppo di soldati israeliani vicino a Shomera, lungo la linea di demarcazione, utilizzando "armi adeguate" alle 20:55. L'emittente televisiva libanese "Al Mayadeen", affiliata a Hezbollah, ha riportato attacchi israeliani nella città di Naqoura, situata lungo la costa meridionale del Libano. Fino a questo momento, le autorità militari israeliane non hanno rilasciato alcun commento in merito. Durante i conflitti in corso, sono stati almeno 143 i membri di Hezbollah uccisi da Israele, principalmente in Libano ma anche in alcune zone della Siria. Nel territorio libanese, si contano inoltre 19 combattenti affiliati ad altri gruppi, un militare libanese e almeno 19 civili, tra i quali tre giornalisti, rimasti vittime degli scontri. (Lib)