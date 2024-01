Mar Rosso: Casa Bianca valuta risposta più robusta agli Houthi, inclusi attacchi in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha convocato una riunione per discutere le “possibili opzioni” relative alla risposta statunitense agli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che alla riunione ha partecipato lo staff del Consiglio per la sicurezza nazionale, e che tra le opzioni discusse ci sarebbe anche la possibilità di colpire gli Houthi in territorio yemenita. L’obiettivo dell’incontro sarebbe stato quello di discutere una risposta “più robusta” alle azioni destabilizzanti delle milizie nel Mar Rosso, in collaborazione con i Paesi alleati. La riunione è stata presieduta dal vice consigliere per la sicurezza nazionale, Jon Finer. Secondo le fonti, il Comando centrale Usa avrebbe già inviato al Pentagono una serie di opzioni relative ad una “possibile risposta militare” agli attacchi degli Houthi. Il dipartimento della Difesa avrebbe poi inviato la lista alla Casa Bianca, che non ha ancora approvato nuove misure in merito. (Was)