Giordania: ministro Esteri, governo "estremista" di Israele ha come obiettivo "infiammare" la regione

- Il governo "estremista" di Israele infiamma il Medio Oriente e porta avanti la distruzione di Gaza per allungare la propria vita politica e coinvolgere l'Occidente in una guerra regionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Giordania, e vice primo ministro, Ayman Safadi. "Infiammare la Cisgiordania e il Libano è l'obiettivo del programma estremista del governo israeliano, che continua a distruggere Gaza per prolungare la vita dei suo dirigenti politici e coinvolgere l'Occidente in una guerra regionale", ha scritto Safadi in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "I crimini di Israele in Palestina e in Libano sono la traduzione di questo programma e si concretizzano in morti e distruzione. Tutti pagheremo il prezzo della violazione del diritto internazionale e di non aver fermato questo estremismo", ha aggiunto. (Res)