Algeria-Sierra Leone: presidenti Tebboune e Maada Bio discutono su rafforzamento relazioni bilaterali

- Algeria e Sierra Leone riaffermano la volontà di consolidare i rapporti e rilanciare la cooperazione bilaterale. Lo hanno detto i rispettivi capi di Stato, Abdelmadjid Tebboune e Julius Maada Bio, nel corso di una conferenza stampa congiunta tenuta oggi ad Algeri. Sul piano politico i due leader hanno espresso solidarietà al popolo palestinese e hanno invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad assumersi le proprie responsabilità. I presidenti hanno inoltre deciso di lavorare insieme per porre fine all'ingiustizia storica che la comunità africana ha subito nel Consiglio di Sicurezza, chiedendo un aumento del numero dei seggi non permanenti a sua disposizione. Tebboune e Maada Bio hanno quindi sottolineato l’importanza del lavoro congiunto e del coordinamento all’interno dell’Unione Africana per promuovere la pace e la sicurezza nel continente. (segue) (Ala)