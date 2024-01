Usa: Casa Bianca su possibile shutdown, repubblicani devono iniziare a fare il proprio lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno il dovere di approvare il finanziamento delle attività del governo federale. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Siamo a 16 giorni da un nuovo possibile blocco delle attività amministrative, e invece di fare il proprio lavoro, i repubblicani alla Camera hanno lasciato Washington il mese scorso, per tornare solo la prossima settimana”, ha detto, aggiungendo che il Congresso deve lavorare con l’amministrazione Biden per il bene dei cittadini. “Tuttavia, invece di iniziare il nuovo anno con un approccio diverso, a beneficio del Paese, i repubblicani stanno portando avanti teatrini politici infondati, con le loro procedure di impeachment: dovrebbero iniziare a fare il proprio lavoro”, ha concluso. (Was)