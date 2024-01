Roma: Masi (Fd'I), per zona Termini necessario sforzo in più, Gualtieri si faccia sentire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nella stazione Termini di Roma e nelle zone limitrofe "ha raggiunto livelli preoccupanti a causa di politiche errate attuate negli ultimi anni e nonostante l'impegno costante delle forze dell'ordine e i maggiori controlli effettuati assistiamo ogni giorno a episodi che destano preoccupazione". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Mariacristina Masi. "Quanto accaduto oggi a una donna aggredita ferocemente senza motivo è solo la punta dell'iceberg, una condizione quotidiana insostenibile che denunciamo ormai da diversi mesi - spiega -. Solidarietà anche agli agenti di polizia aggrediti, che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini in condizioni spesso proibitive. Sembra evidente che siano necessari interventi ancora più incisivi a tutela dell'incolumità di chi frequenta la stazione o semplicemente abita e lavora nei dintorni. Gualtieri faccia sentire più forte la sua voce sul tema sicurezza - conclude Masi -, trascurato in questi primi anni di mandato e ci troverà al suo fianco per restituire ai romani una città più vivibile". (Com)