Libia: Consiglio di Stato chiede stop a trattative per sviluppo giacimento petrolifero di Hamada

- L’Alto Consiglio di Stato della Libia, organo consultivo che svolge le funziono di Senato, ha chiesto al Governo “di unità nazionale (Gun) e alla National Oil Corporation (Noc) di “interrompere immediatamente le trattative in corso per concludere un contratto per lo sviluppo del giacimento petrolifero di Hamada con una coalizione di società straniere, che comprende l’italiana Eni, la francese Total, l’emiratina Adnoc e la turca Tpao”. In una dichiarazione, il Consiglio ha affermato il suo “totale rifiuto delle iniziative e delle misure adottate dalla National Oil Corporation” senza previa consultazione con il Parlamento e “in violazione della legislazione nazionale e delle disposizioni dell'accordo politico libico di Skhirat”. (segue) (Lit)