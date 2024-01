Venezuela: governo condanna decisione Argentina di consegnare aereo Emtrasur agli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Nicolás Maduro ha respinto e condannato con un comunicato la decisione del giudice federale argentino, Federico Villena, di consegnare agli Stati Uniti il Boeing 747-300 venezuelano della compagnia aerea Emtrasur Cargo Transport, finito al centro di un caso internazionale. Il governo venezuelano ha precisato che il velivolo è stato "sequestrato dal giugno 2022" dalla Repubblica argentina, quest'ultima accusata di "sottomettersi all'imperialismo statunitense", di aver commesso "atti di pirateria, contrari alla legge internazionale e in violazione di numerose convenzioni, tra cui quella di Vienna". Allo stesso modo, il governo Maduro ha sottolineato che è stato dimostrato in diverse occasioni che l’aereo appartiene al Venezuela e che non è stato coinvolto in alcun atto criminale. (segue) (Res)