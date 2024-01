Libia: fonti "Nova" confermano chiusura giacimento petrolifero di Sharara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro autorevole della comunità del Fezzan, la regione sud-occidentale della Libia, ha confermato ad "Agenzia Nova" la chiusura del giacimento petrolifero di Sharara, il più grande del Paese. Questo notabile, che ha scelto di mantenere l'anonimato per garantire la sua sicurezza, ha dichiarato che il Fezzan Gathering, un gruppo composto da notabili del Fezzan e alcune istituzioni della società civile di recente costituzione, ha completamente interrotto l'operatività del giacimento petrolifero di Sharara a Ubari, nel sud della Libia, dalla mattina di oggi, mercoledì 3 gennaio. Tale decisione è stata presa in risposta all'assenza di una risposta adeguata da parte del Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli alle richieste avanzate riguardanti la gestione della crisi. Le richieste includono la risoluzione della carenza di carburante nel Fezzan, il completamento della costruzione della Raffineria del sud e altre questioni, come la gestione dell'Ospedale generale di Ubari. Il notabile ha affermato che il campo petrolifero non verrà riaperto finché non saranno adottate misure concrete su tali richieste. Inoltre, la stessa fonte ha rivelato che l'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sostiene le richieste dei dimostranti.(Res)