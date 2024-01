Piemonte: qualità aria, trend in netto miglioramento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto il Piemonte, tranne in due stazioni di rilevamento nel torinese (Rebaudengo e Settimo Torinese, che comunque evidenziano un miglioramento rispetto all'anno precedente), sono stati rispettati i limiti di legge, relativamente alle polveri sottili, sia per quanto riguarda la media annuale, sia per il numero di sforamenti giornalieri. Alla luce di questi incoraggianti risultati siamo sempre più determinati a proseguire con ulteriori e sempre più importanti investimenti, peraltro già stanziati all'interno dei fondi a disposizione che ammontano ad oltre 500 milioni di euro, e sull'aggiornamento del piano qualità dell'aria che si baserà principalmente sul trasferimento tecnologico. Lavoriamo per raggiungere l'obiettivo di un continuo miglioramento della qualità dell'aria per la salute di tutti i cittadini", hanno concluso Marnati e Cirio. (Rpi)