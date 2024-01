Libano: Usa su uccisione di Al Arouri a Beirut, era un terrorista brutale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice capo dell’ufficio politico di Hamas, Saleh al Arouri, ucciso ieri a Beirut, in Libano, dopo il presunto attacco di un drone israeliano, era “un terrorista brutale”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “È uno dei responsabili dell’attacco contro Israele dello scorso 7 ottobre, e di molti altri attacchi contro civili innocenti”, ha detto. Al Arouri, comandante fondatore del braccio armato di Hamas, le Brigate al Qassam, è stato anche comandante militare del gruppo in Cisgiordania dal 2023. Nato a Ramallah, in Cisgiordania, nel 1966, da tempo viveva in Libano dopo aver trascorso 15 anni nelle carceri israeliane. L’alto esponente di Hamas è stato ucciso in un presunto attacco israeliano con drone nella periferia sud di Beirut, il cui obiettivo era un ufficio attribuito al gruppo islamista ad Al Musharrafiya, vicino ad Al Sharq Sweets, nella periferia sud della città. Nell’attacco sarebbero morte almeno sei persone e molte altre sarebbero rimaste ferite. (Was)