Algeria-Sierra Leone: presidenti Tebboune e Maada Bio discutono su rafforzamento relazioni bilaterali (2)

- Sul fronte economico, i due paesi hanno annunciato la creazione di un consiglio d'impresa congiunto per promuovere il commercio tra Algeria e Sierra Leone. "Abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione e scambiare esperienze e competenze in molti settori, tra cui l'energia, il commercio, l'agricoltura, l'industria, l'industria alimentare, l'istruzione superiore, la formazione professionale e la pesca", ha dichiarato il presidente Tebboune. "Abbiamo anche concordato di promuovere il commercio creando un consiglio aziendale congiunto, che rappresenta un passo concreto che aprirà ponti di cooperazione tra gli attori economici di entrambe le parti", ha aggiunto. Da parte sua, il presidente Bio ha dichiarato di aver discusso con il suo omologo algerino diverse questioni di interesse comune, affermando che esiste il desiderio del suo paese di rafforzare la cooperazione in tutti i settori e di aumentare gli scambi. (Ala)