Iran: Casa Bianca, noi e Israele non siamo coinvolti nelle esplosioni a Kerman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non hanno riscontrato alcun segnale di un coinvolgimento israeliano nelle due esplosioni che si sono verificate al cimitero della città di Kerman, in Iran, a seguito della quale sono morte oltre cento persone. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Noi non siamo coinvolti, e non abbiamo visto segnali di un possibile coinvolgimento di Israele”, ha detto. (Was)