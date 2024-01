Usa: leader democratico, progressi verso accordo al Senato per sbloccare aiuti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani e i democratici al Senato stanno facendo progressi verso un accordo sulla sicurezza dei confini federali, che potrebbe sbloccare i nuovi finanziamenti chiesti dalla Casa Bianca per continuare a fornire assistenza militare all’Ucraina, ad Israele e a Taiwan. Lo ha detto il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, parlando con i giornalisti al Congresso. “Stiamo facendo progressi, e siamo più vicini ad un accordo in questo momento: tuttavia, si tratta di discussioni molto complicate”, ha detto, aggiungendo che “entrambe le parti dovranno scendere a compromessi”. (Was)