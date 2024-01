© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane sono responsabili dell’attacco aereo avvenuto ieri a Beirut, in Libano, a seguito del quale è rimasto ucciso il vice capo dell’ufficio politico di Hamas, Saleh al-Arouri. Lo ha confermato un funzionario anonimo dell’amministrazione Biden all’emittente “Cbs”, aggiungendo che Israele non ha informato preventivamente le autorità statunitensi dell’attacco, effettuato con un drone. (Was)