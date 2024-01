Brasile: iniziata campagna vaccinazione contro la dengue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata oggi, 3 gennaio, la campagna di vaccinazione di massa contro la dengue a Dourados, una città con poco più di 240 mila abitanti della regione di Mato Grosso do Sul, situata nel centro sud del Brasile. La città prevede l'immunizzazione di circa 150 mila persone tra i 4 e i 60 anni di età. Dourados sarà la prima città del Paese a vaccinare la sua popolazione contro la dengue, una malattia virale trasmessa all'uomo attraverso le zanzare infette del genere Aedes, molto diffusa in Brasile e nelle altre regioni tropicali e subtropicali del mondo. La città brasiliana ha stabilito una collaborazione con il laboratorio giapponese Takeda, responsabile per la fabbricazione del vaccino Qdenga, il primo a essere autorizzato in Brasile alle persone che non hanno mai avuto contatto con il virus. Saranno applicate due dosi con un intervallo di tre mesi. Il vaccino ha presentato dopo dodici mesi dall'applicazione delle due dosi un'efficacia del 80,2 per cento, riducendo del 90 per cento i ricoveri in ospedale. Il ministero della Salute del Brasile prevede l'inizio della campagna in altre città del Paese a partire da febbraio.(Brb)