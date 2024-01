Piemonte: qualità aria, trend in netto miglioramento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 si è chiuso confermando il trend di miglioramento dei dati della qualità dell'aria in Piemonte. In base al report elaborato e diffuso da Arpa Piemonte il 2023 è stato l'anno migliore in assoluto per quanto riguarda la diminuzione della concentrazione delle polveri sottili (Pm10 e Pm 2,5) nell'aria. Tutti i capoluoghi di provincia sono rientrati nei parametri previsti dai limiti di legge, 35 giornate di sforamento all'anno, tranne Torino, che ha comunque mostrato un importante miglioramento. "Questo importante risultato evidenzia il netto miglioramento, senza precedenti storici, di tutti i parametri che mostrano come le misure strutturali messe in campo e gli investimenti effettuati sulla mobilità pubblica e privata, sul riscaldamento, sull'efficientamento energetico e le misure adottate in ambito agricolo e industriale, dimostrano la loro efficacia in maniera strutturale - hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati -. (segue) (Rpi)