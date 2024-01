Usa: elezioni 2024, Trump chiede a Corte suprema di bloccare sentenza in Colorado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto alla Corte suprema di intervenire per consentire la sua partecipazione alle primarie repubblicane in tutti gli Stati, in vista delle elezioni di novembre, e annullare quindi la sentenza che lo ha squalificato in Colorado, sulla base del 14mo Emendamento della Costituzione. Il mese scorso, la Corte suprema dello Stato ha stabilito che Trump avrebbe partecipato ad una insurrezione, alla luce del suo ruolo nelle proteste culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il 14mo Emendamento, infatti, afferma che chiunque abbia preso parte ad insurrezioni o rivolte non può assumere incarichi pubblici, inclusa la presidenza. Anche la segretaria di Stato del Maine ha deciso successivamente di bloccare la partecipazione di Trump alle primarie repubblicane, per lo stesso motivo. Entrambi gli Stati hanno sospeso temporaneamente l’entrata in vigore delle decisioni, in attesa del ricorso dei legali dell’ex presidente. (Was)