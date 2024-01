Viabilità: Anas, causa incidente sulla SS 36 “del lago di Como e dello Spluga” traffico bloccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che lungo la strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, a causa di un tamponamento avvenuto al chilometro 98,200, in prossimità della località Nuova Olonio, a Dubino (SO). Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli ed ha causato il ferimento di cinque persone. Sul posto è presente il personale di Anas, le Forze dell'Ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)