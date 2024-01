Iran: la Germania condanna l'atto di terrorismo a Kerman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania condanna “l'atto di terrorismo” a Kerman in Iran, dove due esplosioni hanno causato almeno 103 morti e 140 feriti durante la commemorazione del quarto anniversario dell'uccisione del generale Qassem Soleimani. È quanto afferma il ministero degli Esteri tedesco in un messaggio su X. Il dicastero aggiunge: “Siamo profondamente addolorati per le numerose vittime (…), tra cui molti bambini”. Per il ministero degli Esteri tedesco, “le persone in Iran meritano un futuro in pace e sicurezza”. Comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, Soleimani venne ucciso presso l'aeroporto di Baghdad nella notte del 3 gennaio 2020 durante un bombardamento effettuato dagli Stati Uniti con un drone. (Geb)