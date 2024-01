Legge Bilancio: associazione magistrati Corte conti deferisce Degni a collegio probiviri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione magistrati della Corte dei conti, in merito alle esternazioni rese a titolo personale dal consigliere Marcello Degni, magistrato di nomina governativa, attraverso i social network e riportate dagli organi di stampa, rappresenta di avere deliberato, a norma dell'articolo 5 dello Statuto, il deferimento al collegio dei probiviri per condotta violativa dell'articolo 6, comma 3, del Codice deontologico secondo cui "Fermo il diritto alla piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa". E' quanto si legge in una nota dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti. (Com)