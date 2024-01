Mar Rosso: Italia e Usa con altri 10 Paesi, stop attacchi Houthi o ci saranno conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso sono “illegali, inaccettabili e profondamente destabilizzanti”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata dai governi di Stati Uniti, Australia, Bahrein, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Regno Unito, in cui viene ribadita una ferma condanna alle azioni degli Houthi nel Mar Rosso, dopo il comunicato pubblicato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il primo dicembre scorso. “Non vi è alcuna giustificazione per gli attacchi deliberati contro le navi civili e commerciali, utilizzando imbarcazioni, droni e anche missili: si tratta di una minaccia alla libertà di navigazione, che a sua volta è alla base del commercio globale”, si legge nella nota. La situazione nel Mar Rosso, prosegue il comunicato, mette “a repentaglio vite innocenti, e rappresenta una minaccia globale da affrontare in maniera collettiva: gli attacchi devono cessare immediatamente, e tutte le navi sequestrate devono essere riconsegnate”. Se gli Houthi non la smetteranno di mettere a rischio vite umane e l’economia globale, conclude la nota, dovranno “affrontare le conseguenze”. (Was)