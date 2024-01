Libia: Jan Vycital assume l'incarico di nuovo capo della missione Eubam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperto diplomatico ceco Jan Vycital ha assunto oggi l'incarico di nuovo capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia. Jan Vycital, con oltre 20 anni di esperienza, guiderà la missione a sostegno delle autorità libiche nei settori della gestione delle frontiere, della lotta alla criminalità transfrontaliera e della lotta al terrorismo. Secondo quanto riferito da un comunicato, Vycital ha una vasta esperienza, in quanto è stato in precedenza ambasciatore della Repubblica Ceca in Tunisia, con accreditamento per la Libia, e ambasciatore ceco in Iraq e Libia. La sua profonda conoscenza della regione e la sua vasta esperienza diplomatica saranno preziose, si legge nella nota. "Sono onorato di assumere questo importante ruolo", ha dichiarato Vycital, aggiungendo: "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con le autorità libiche, le controparti e i miei colleghi di Eubam Libia. Insieme, ci dedicheremo a un controllo e a una sicurezza delle frontiere più efficaci, aprendo la strada a un futuro migliore per la Libia". (Lit)