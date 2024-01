Iran: Usa, non siamo coinvolti nelle esplosioni a Kerman, e nemmeno Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione la situazione in Iran, dopo che più di cento persone sono morte a causa di due esplosioni che si sono verificate al cimitero della città di Kerman, durante una cerimonia per commemorare il quarto anniversario della morte del generale Qassem Soleimani. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “È ancora troppo presto per formulare ipotesi su quanto è accaduto, ma voglio smentire alcune accuse ridicole che abbiamo visto circolare: gli Stati Uniti non sono coinvolti in alcun modo in queste terribili esplosioni”, ha detto, facendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. “Inoltre, non riteniamo nemmeno che Israele sia coinvolta, dal momento che abbiamo visto diverse accuse contro di noi e contro di loro”, ha concluso. (Was)